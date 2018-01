Cartolina da Monza su Rai1: il duomo e la corona ferrea tra le “Meraviglie” di Alberto Angela - FOTO HD Un cameo dedicato a Monza, alla corona ferrea e alla Cappella di Teodolinda del Duomo nella trasmissione “Meraviglie”, condotta da Alberto Angela e andata in onda mercoledì sera su Rai1. Guarda le foto della Cappella all’inaugurazione dopo il restauro.

Un cameo dedicato a Monza nella trasmissione “Meraviglie”, condotta da Alberto Angela e andata in onda mercoledì sera su Rai1. La corona ferrea e la Cappella di Teodolinda del Duomo sono state presentate tra le tante bellezze della cultura italiana da conoscere. Un biglietto da visita che può avere colpito lo spettatore non brianzolo, ma anche chi, a Monza, non ha mai visitato il museo e la cappella che custodisce la corona e gli affreschi degli Zavattari.

GUARDA Le foto della Cappella di Teodolinda dopo i restauri nel 2015

NAVIGA L’immagine ad alta risoluzione della Cappella: qui (con la presentazione dei restauri) oppure qui (solo l’immagine)

“Tanti i luoghi che suscitano meraviglia, ma spesso con li guardiamo con l’attenzione e l’amore che meritano: è allora che si rivelano in tutto il loro splendore”, ha introdotto Angela.



Monza duomo su Rai1 Alberto Angela



Monza si è meritata la cartolina con la certosa di Padula, più grande complesso barocco del sud Italia in provincia di Salerno, il Nuraghe di Santu Antine a Torralba, in provincia di Sassari, e il pozzo di San Patrizio a Orvieto.

“Meraviglie” è la nuova trasmissione di Alberto Angela e in quattro puntate racconta – in dodici tappe, tre per puntata - un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Nella terza puntata, mercoledì sera, sono state Pisa e la piazza dei Miracoli, i Sassi di Matera e le Dolomiti. In precedenza la Reggia di Caserta, il castello di Grinzane Cavour o la basilica di Assisi.

LEGGI Maroni a Monza: «Villa reale, parco e autodromo siano sito Unesco»

Monza non può vantare una tutela da parte dell’Unesco, anche se è proprio dei giorni scorsi l’annuncio di Regione Lombardia di voler chiedere il patrimonio per il complesso della Reggia.

Alberto Angela era stato in città la scorsa estate per le riprese per una collana di dvd sulle “Divine bellezze” voluta dal Centro televisivo Vaticano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA