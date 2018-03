Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cartiera in fiamme a Cologno Monzese, evacuate 12 famiglie Cartiera in fiamme domenica mattina 11 marzo a Cologno Monzese tra le vie Piemonte e Liguria: dalle 7, quando è scattato l’allarme, si sono portate dieci squadre dei vigili del fuoco. In via precauzionale evacuate dalle case circostanti 12 famiglie. Il rogo è stato definitivamente domato attorno alle 11.30.

Cartiera in fiamme domenica mattina 11 marzo a Cologno Monzese tra le vie Piemonte e Liguria: l’incendio, le cui cause non sono al momento note, è di ampie dimensioni tanto che sul posto, dalle 7, quando è scattato l’allarme, si sono portate dieci squadre dei vigili del fuoco.





#ColognoMonzese (MI) #11mar 8:30, vasto #incendio in una cartiera di 1.000 mq: sul posto numerose squadre dei #vigilidelfuoco per domare le alte fiamme. Evacuate precauzionalmente 12 famiglie residenti nelle 2 palazzine attigue. Operazioni di spegnimento in atto pic.twitter.com/QymIziSo43 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 11 marzo 2018



Altissime le fiamme, dalle quali si è sprigionata un’imponente colonna di fumo. Evacuate temporaneamente in via precauzionale (l’incendio sarebbe stato infatti circoscritto) una dozzina di famiglie residenti nelle palazzine limitrofe.

Sul posto anche personale paramedico inviato dal 118 (non risulterebbero al momento feriti o intossicati) e, a scopo preventivo, il Nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano per analizzare i fumi del rogo.

«Stiamo verificando fisicamente la composizione dei materiali del tetto - ha detto un dirigente dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano - al momento c’è il sospetto che parte del tetto fosse in amianto ma non è assolutamente detto che sia stato coinvolto nell’incendio. Comunque le prime analisi dei fumi escludono pericoli per la salute pubblica».

Con un tweet, alle 11.30, i vigili del fuoco annunciano di aver domato il rogo: #ColognoMonzese (MI) #11mar 11:30, domato e spento l’#incendio della cartiera: le squadre dei #vigilidelfuoco, ancora con diversi automezzi sul posto, stanno operando lo smassamento dei cumuli di materiale incendiato #soccorsiquotidiani

(Articolo aggiornato)

