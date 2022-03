Caro energia, il Comune di Albiate disattiva la colonnina di ricarica La colonnina si trova in piazza Grandi, il servizio era gratuito dal 2017. Potrebbe essere una decisione temporanea: l’ente sta valutando se in futuro esternalizzare il servizio.

Colonnina ricarica auto elettriche addio: il Comune di Albiate ha deciso di disattivarla. Motivo? L’aumento dei costi dell’energia elettrica divenuti insostenibili in questi tempi difficili. Il servizio era gratuito dal 2017 in piazza Achille Grandi, la piazza del mercato. Il rincaro di corrente e gas sta mettendo in ginocchio famiglie, aziende ed evidentemente anche gli enti pubblici. Da qui la delibera con cui la giunta comunale di centrodestra ha confermato giocoforza di chiudere l’erogazione di energia. In piazza Grandi, l’addio potrebbe però essere temporaneo. Il Comune precisa infatti di valutare l’eventuale esternalizzazione del servizio per il futuro.

