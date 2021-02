Carnevale su zoom ad Arcore: tre appuntamenti per fare festa (e cucinare) Il Comune e la biblioteca di Arcore propongono dei laboratori online per bambini a partire da venerdì 19 febbraio alle 15.30 con “Ecco a voi la maschera” per trascorrere insieme il carnevale nonostante il covid.

Quest’anno causa Covid non si potrà tenere la consueta sfilata delle maschere di Carnevale, ma il Comune e la biblioteca di Arcore propongono dei laboratori online per bambini a partire da venerdì 19 febbraio alle 15.30 con “Ecco a voi la maschera” ovvero un corso tramite Zoom per imparare a costruire una maschera.

Sabato 20 febbraio dalle 10 invece si potrà imparare a preparare delle dolci maschere di Carnevale, che non saranno da indossare, ma semmai da assaggiare. Infine sempre sabato alle 15 si potrà assistere sempre online allo spettacolo di marionette “L’omino dei sogni”. È possibile iscriversi compilando il form a questo link (vai).

