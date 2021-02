Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Supereroi per Carnevale

Carnevale da supereroi nelle scuole dell’infanzia parrocchiali di Albiate e Sovico Le iniziative all’insegna del divertimento, tra giochi e travestimenti, alla “Giovanni XXIII” di Albiate e alla “Santa Gianna Beretta Molla” di Sovico con le maestre protagoniste.

Supereroi e soprattutto tanto divertimento nonostante il periodo. Le scuole dell’infanzia parrocchiali di Albiate e Sovico hanno animato il Carnevale con momenti di gioco ed allegria in maschera. Alla scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria “Giovanni XXIII” di Albiate, le maestre hanno indossato i panni dei supereroi per lanciare un messaggio di speranza ai bimbi: “Se guardiamo bene dentro ognuno di noi c’è un super eroe pronto a spiccare il volo per imprese straordinarie”.

Alla scuola dell’infanzia paritaria “S. Gianna Beretta Molla” di Sovico, tutti i bambini hanno trascorso un’intera settimana senza grembiulino: da lunedì 15 a giovedì 18 febbraio, infatti, si è svolta l’iniziativa “Colori musica e tanta allegria.. al Carnevale diamo il via!” che ha portato a scuola diversi momenti di gioco culminati giovedì con i travestimenti (ai quali non si sono sottratte neppure le maestre).

