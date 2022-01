Carnate, parte la corsa verso le elezioni: ecco il centrodestra di “Noi ci siamo” La lista “Noi ci siamo” ufficializza la sua corsa per le elezioni di primavera a Carnate: le parole del gruppo di centrodestra.

Il centrodestra di Carnate si è presentato nel pomeriggio di sabato 15 gennaio nel parco di Villa Banfi in vista delle elezioni con la sua lista civica “Noi ci siamo”. Presenti all’iniziativa i consiglieri comunali Emanuele Pellegrini (capogruppo), Michela Bonfanti, Rosella Maggiolini, Mauro Spialtini e Luca Freri che hanno dichiarato: «Con l’incontro di oggi si apre ufficialmente la nostra campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Carnate; dopo cinque anni di opposizione seria e proficua, dove abbiamo evidenziato più volte le gravi mancanze della maggioranza di centrosinistra, riproponiamo la lista civica con l’obiettivo di guidare il Comune partendo dall’esperienza maturata in questi anni. Il luogo in cui ci troviamo è l’emblema del fallimento del centrosinistra che non ha saputo ristrutturare e riaprire Villa Banfi. Noi vogliamo cambiare il paese e dare più attenzione alle associazioni del territorio».

La stessa civica attualmente in opposizione ha ribadito che proseguirà il suo percorso «per dare continuità al lavoro svolto in questo percorso iniziato nel 2017. I carnatesi si meritano una guida e un’amministrazione competenti che sappiano, finalmente, affrontare e porre rimedio agli annosi problemi del territorio, da troppo tempo trascurato».

