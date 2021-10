Carnate, in due in bicicletta si schiantano contro un’auto in sosta: frattura a un braccio per un 13enne L’incidente è avvenuto venerdì 29 ottobre verso le 18: secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Carnate-Burago il 13enne conduceva la bici e il suo amico di 11 anni era in piedi sul portapacchi.

Due ragazzini in bicicletta si schiantano a tutta velocità contro un’utilitaria in sosta.È successo venerdì 29 ottobre verso le 18: secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Carnate-Burago un 13eenne in sella alla bici e il suo amico di 11 anni in piedi sul portapacchi pedalavano rapidamente lungo la ciclopedonale, che collega piazza Pio XI a via Galilei di Carnate, quando hanno perso il controllo del mezzo e si sono scontrati con una Opel Astra, posteggiata nel parcheggio dell’ex Mellin, di una 31enne sulbiatese.

Ad avere la peggio è stato il 13enne carnatese che conduceva la bici finito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. fortunatamente però il ragazzino è stato dimesso l’indomani dal nosocomio monzese con un braccio fratturato e una prognosi di 25 giorni. Incolume invece l’altro giovanissimo.

