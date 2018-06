Carnate, carabinieri in stazione dopo l’allarme per rissa: un arresto, controllate 500 persone Controlli a tappeto dei carabinieri alla stazione di Carnate nelle ultime settimane e dopo l’allarme per la misteriosa rissa di inizio giugno. Un arresto e diverse denunce per reati di droga: in tutto controllate 500 persone.

Controlli a tappeto dei carabinieri alla stazione di Carnate nelle ultime settimane e dopo l’allarme per la misteriosa rissa di inizio giugno. Da allora i militari della stazione di Bernareggio col supporto di una cinquantina di colleghi del Reggimento Lombardia hanno svolto diversi servizi mirati di controllo del territorio mettendo a bilancio anche un arresto. Lunedì sera una studentessa di Sesto San Giovanni è stata denunciata per ricettazione per essere stata trovata in possesso di una carta regionale dei servizi rubata e segnalata per il possesso di cocaina.

Segnalato anche un ambulante marocchino di 29 anni, residente a Milano, in possesso di 4 grammi di hashish. In tutto controllate 47 persone, di cui 32 straniere.

Negli ultimi dieci giorni gli interventi hanno permesso di controllare complessivamente oltre 500 persone.

Diversi i casi di reati legati alla droga: un richiedente asilo 30enne della Guinea è stato arrestato per spaccio, bloccato dopo aver ceduto 4,5 grammi di marijuana a due studenti minorenni (17 e 15 anni) di Carnate e Vimercate. L’uomo è stato trovato in possesso di altra droga nell’abitazione di Aicurzio e di 55 euro in contanti, i ragazzi sono stati segnalati.

