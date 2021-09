Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Radaelli Fabrizio)

MONZA MARIA PAOLA COLOMBO SVEVO (Foto by Radaelli Fabrizio)

Caritas Monza, quattro donne e il loro “sesto senso”: primo incontro su Maria Paola Colombo Svevo La Caritas di Monza propone un ciclo di incontri dedicati a donne che hanno saputo, in diversi ambiti, essere protagoniste del loro tempo. Primo incontro il 27 settembre con il pensiero di Maria Paola Colombo Svevo. In presenza e in streaming.

La Caritas di Monza, in collaborazione con la fondazione Monza insieme, propone un ciclo di incontri dedicati a donne che hanno saputo, in diversi ambiti, essere protagoniste del loro tempo.

«Si tratta di momenti di riflessione sulle idee proposte dalle donne alla comunità, un focus sul quello che viene definito il “sesto senso femminile”, declinato in politica, cultura, istruzione ed educazione», spiegano gli organizzatori.

Si inizia il 27 settembre con il pensiero di Maria Paola Colombo Svevo, protagonista del dibattito “Dal locale al globale”. All’incontro parteciperanno l’europarlamentare Alessia Mosca, Liviana Marelli, presidente della cooperativa La grande casa e Gabriella Merlo, presidente dell’associazione Irene.

Il secondo incontro, previsto per il 25 ottobre, sarà dedicato alla cultura con il racconto dei processi di liberalizzazione della donna visti dalle giornaliste inviate nel mondo.

Il ciclo di appuntamenti continua il 22 novembre, protagonista Armida Barelli, cofondatrice dell’Università Cattolica. L’ultimo incontro, previsto per il 20 dicembre, avrà come titolo “Educare alla pluralità, come la scuola prepara al futuro”.

Tutte e quattro le serate si svolgeranno in presenza nella Sala Svevo di via Medici 33, a Monza, partire dalle 21. I posti sono limitati, occorre quindi prenotare scrivendo a [email protected]. È obbligatorio esibire il Green pass. Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta streaming anche sul canale YouTube di Caritas Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA