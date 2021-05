Web utenti in attesa del vaccino (Foto by Cristina Marzorati)

Carenza dosi Pfizer in Lombardia, code e ritardi al centro vaccinale di Meda Si sono verificati alcuni disagi martedì mattina al centro vaccinale di via Cialdini a Meda, gestito dall’istituto Auxologico. Il problema: la carenza di dosi Pfizer in Lombardia costringe a trasferimenti tra hub con possibile riorganizzazione anche degli appuntamenti.

Si sono verificati alcuni disagi martedì mattina al centro vaccinale di via Cialdini a Meda, gestito dall’istituto Auxologico in accordo col Comune e insieme a un centinaio di volontari. Tra le 8 e le 11 all’esterno del palazzetto si è formata una lunga fila con oltre 60 utenti in attesa, cittadini che avevano prenotato nelle scorse settimane.

A causa di ritardi nella consegna delle dosi necessarie, da parte dell’Hub Asst Vimercate a cui afferisce il centro, non è stato possibile avviare le somministrazioni prima delle 11. La problematica arriva da più lontano, come spiegano dall’Auxologico in una nota: «I ritardi sono stati dovuti alla carenza di dosi Pfizer registrate in Lombardia, con la conseguente necessità di effettuare trasferimenti di compensazione tra i diversi Hub regionali per soddisfare il fabbisogno dei centri vaccinali a loro assegnati. A fronte di tale situazione, anche presso il centro vaccinale di Meda si è dovuto posticipare, nell’arco della stessa giornata, alcuni appuntamenti programmati. Trenta pazienti che non hanno potuto effettuare la vaccinazione nella giornata di lunedì, sono stati riprogrammati nei giorni immediatamente successivi».

I problemi potrebbero ripetersi anche mercoledì 26 maggio: «Potranno verificarsi ritardi anche nella giornata di mercoledì, in attesa della consegna prevista da parte di Pfizer sul territorio lombardo necessaria a soddisfare il fabbisogno della settimana».

