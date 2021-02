Carate: ultimi giorni per il concorso “Essere differenti è normale” “Essere differenti è normale”: il concorso di disegno promosso a Carate per sottolineare l’importante dell’inclusione sociale è vicino alla scadenza per la consegne dei lavori. Come partecipare.

Bambini e ragazzi di Carate Brianza, ci sono ancora pochi giorni per partecipare al concorso di disegno “Essere differenti è normale”. La scadenza è il 28 febbraio. L’iniziativa, promossa dal Comune con una serie di partner nel palinsesto di iniziative lanciate per la Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), è rivolta a bambini e ragazzi delle classi quarte della scuola primaria e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, sia dell’istituto comprensivo Romagnosi sia dell’istituto parrocchiale Vescovi Valtorta e Colombo.

«Partecipare può essere un modo divertente per creare e stimolare un dibattito su un tema che non bisogna mai dimenticare» dicono il sindaco Luca Veggian e l’assessore alle politiche sociali Cristina Camesasca.

Nell’ambito della sensibilizzazione alla tolleranza, al rispetto e alla valorizzazione della diversità, gli alunni e le alunne sono chiamati a realizzare un disegno con tecnica libera in formato A4. La partecipazione è gratuita e i premi per i primi 3 classificati per ciascuna categoria sono: un tablet per i primi, zaino e pastelli per i secondi, pen drive da 128 GB per i terzi. Info sul sito comunale.

Il Comune ha indetto il concorso con Solaris, La nostra famiglia, istituti Romagnosi e Vescovi Valtorta e Colombo con rispettive associazioni genitori, istituto Da Vinci, teatro L’Agorà, associazione Fiori di campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA