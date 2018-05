Carate, sospetto ladro al Bricoman inseguito e fermato da un commesso: arrivano i carabinieri Carabinieri al Bricoman di Carate Brianza giovedì 10 maggio. Un commesso ha sorpreso un uomo in atteggiamento sospetto e, davanti alla fuga, l’ha inseguito.

Carabinieri al Bricoman di Carate Brianza giovedì 10 maggio: sono stati allertati dal personale del negozio dopo l’intervento di un commesso che ha sorpreso un uomo in atteggiamento sospetto nel reparto caldaie. Al richiamo del dipendente, l’uomo avrebbe cercato di guadagnare l’uscita. Ma è stato inseguito e in seguito fermato.



Al loro arrivo i militari della stazione di Carate l’hanno preso in consegna per le necessarie indagini.

