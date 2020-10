Carate: si ribalta di notte con l’auto, 21enne esce illeso dall’abitacolo Si è ribaltato con l’auto alle 3.30 di notte vicino al ponte di Realdino a Carate e ha rifiutato il trasporto in ospedale: alla guida del veicolo un 21enne.

Non sembra troppo dire che il ragazzo protagonista dell’incidente nelle prime ore di domenica 4 ottobre sia un miracolato: è uscite indenne dall’abitacolo della sua auto dopo essersi ribaltato tra Carate Brianza e Besana in Brianza. Tutto è successo intorno alle 3.30 vicino al ponte di Realdino, in direzione di Besana: lì un 21enne ha perso il controllo della sua auto , è andato a sbattere e si è capovolto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Carate e un’ambulanza da Giussano, ma l’automobilista ha rifiutato il trasporto in ospedale. La strada è stata chiusa alcune ore in entrambe le direzioni per permettere la rimozione del veicolo e il ripristino della strada.

I soccorsi sul luogo del ribaltamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA