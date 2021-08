Carate, rapina una pizzeria per 90 euro.Ora deve scontare un anno e mezzo in carcere I fatti risalgono al 2015 e, dopo 6 anni, al termine del processo, l’uomo è stato condannato in via definitiva a un anno e sei mesi di reclusione e 300 euro di multa

Armato di coltello e con il volto incappucciato aveva rapinato una nota pizzeria di Carate Brianza, con il misero bottino di 90 euro. Le indagini condotte dai carabinieri della locale Stazione avevano portato all’identificazione e alla denuncia di un allora 27enne del posto.

I fatti risalgono al 2015 e, dopo 6 anni, al termine del processo, l’uomo è stato condannato in via definitiva a un anno e sei mesi di reclusione e 300 euro di multa. I carabinieri hanno eseguito l’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza - Ufficio esecuzioni penali - nei confronti dell’uomo, che oggi ha 33 anni, celibe, disoccupato con precedenti in materia di stupefacenti. È stato portato in carcere a Monza.

