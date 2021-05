Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Auto fuori strada tra via Della Valle e SS36 Carate Brianza, coinvolto 25enne. Sul posto i Vigili del fuoco di Seregno.

Carate: perde il controllo in via della Valle e rischia di piombare con l’auto nella Statale 36 Valassina Disavventura sabato sera per un 25enne uscito illeso dalla sua Golf, ma ha rischiato di finire perpendicolarmente nella Statale. La vettura ha sfondato una rete ma è stata fortunatamente trattenuta dal guard-rail che ha retto l’urto.

È uscito praticamente illeso dall’auto, con le sue gambe, ma è stato un miracolo. Ha infatti seriamente rischiato di piombare come un proiettile nella Statale 36 Valassina, tagliando la strada ai veicoli diretti verso Lecco un 25enne che sabato 1 maggio poco prima delle 21 è uscito fuori strada all’altezza di via della Valle, a Carate Brianza.

Per cause al vaglio della polizia stradale di Monza l’automobilista, mentre percorreva la via, giunto all’altezza dell’hub vaccinale Polaris ha perso il controllo dell’auto ed è finito prima contro la rete di protezione perimetrale della Statale e poi addosso al guard-rail, ultimo baluardo prima di piombare direttamente nella superstrada, che ha fortunatamente retto l’urto. La sua Golf si è seriamente danneggiata ma il giovane automobilista è uscito illeso.

Auto fuori strada tra via Della Valle e SS36 Carate Brianza, coinvolto 25enne. Sul posto i Vigili del fuoco di Seregno.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco con una autopompa e un carro fiamma da Seregno, oltre che un’ambulanza di Seregno Soccorso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e ripristinato sommariamente la rete divelta, poi affidata all’intervento definitivo di sistemazione da parte di addetti Anas.

Per consentire i soccorsi il traffico è stato brevemente interrotto lungo la rampa della SS36.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA