Carate, Limbiate, Cogliate: giornata nera per i ciclisti, tre incidenti Tre incidenti caratterizzato dall’investimento di un ciclista. Si sono verificati a Cogliate, a Limbiate e a Carate Brianza. Nessuno ha riportato ferite gravi

Giornata nera per i ciclisti brianzoli, coinvolti in tre incidenti stradali per fortuna senza gravi conseguenze. Tre investimenti che comunque hanno suggerito il ricovero in ospedale delle persone che sono finite a terra.

Il primo episodio ha visto coinvolto un uomo di 69 anni a Cogliate in via Piave. È successo poco prima delle 11.30. L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno.

Nel pomeriggio, intorno alle 14.45, è stata la volta di un uomo di 41 anni, investito a Limbiate in via S.Ambrogio. Anche qui codice verde e trasferimento all’ospedale di Garbagnate.

Infine, alle 15.25, a Carate Brianza, in via Contravoglio, è stata la volta di un 27enne, finito all’ospedale di Carate.

