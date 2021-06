Carate: l’auto in fiamme sotto gli occhi del giovane proprietario Sono stati i residenti di via Oberdan ad allertare rapidamente i vigili del fuoco quando hanno notato che qualcosa non andava nell’auto parcheggiata a Carate: si stava incendiando. Sul posto il giovane proprietario.

Qualcosa, a un certo punto, è andato storto: e così l’auto semplicemente parcheggiata in via Oberdan a Carate Brianza ha iniziato a sviluppare un incendio. La fortuna è che i vicini hanno notato il fumo e hanno rapidamente chiamato in vigili del fuoco di Seregno che, sul posto, sono riusciti a fermare l’incendio che avrebbe divorato il mezzo, una Open Corsa. Tutto è successo nel primo pomeriggio di sabato 26 luglio: sul posto anche il giovane proprietario dell’auto che non ha potuto fare altro che osservare l’intervento dei pompieri per spegnere le fiamme nel vano motore.

Incendio vettura a Carate Brianza con intervento dei vigili del fuoco di Seregno

© RIPRODUZIONE RISERVATA