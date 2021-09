Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carate, la denuncia del M5S: «La stazione di servizio Ip chiusa è regno dell’incuria» Denuncia del M5S di Carate: la stazione Ip chiusa da qualche tempo è regno dell’incuria.

«La stazione di servizio di proprietà Ip, attualmente chiusa, vicino alla rotonda compresa tra viale Brianza e via San Michele al Carso, versa in una situazione di incuria». Lo denuncia il Movimento 5 Stelle di Carate, dopo aver fatto un sopralluogo sul posto. «Ci sono rifiuti abbandonati e erba incolta. Nonostante l’area non sia pubblica, il proprietario è tenuto a lasciarla pulita e con l’erba tagliata. Inoltre, l’amministrazione comunale deve vigilare su tali aree private e imporre che venga tenuto un decoro accettabile. La stazione oltretutto è il biglietto da visita della città: si trova sulla Sp6, la Monza-Carate, una strada di passaggio e dal traffico sostenuto», ha chiosato Luca Riva, capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, invitando la giunta comunale a intervenire al più presto.

