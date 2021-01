Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carate: il Consorzio Comunità Brianza offre un posto di servizio civile per Agliate Community Un luogo speciale, Agliate, a Carate: e così il Consorzio Comunità Brianza offre un posto di servizio civile per creare Community.

Creare laboratori ed eventi, gestire spazi gioco e spazi compiti, contribuire alla valorizzazione del bordo di Agliate. Sono questi alcuni degli obiettivi del progetto Agliate Community su cui il Consorzio Comunità Brianza impegnerebbe una ragazza, o un ragazzo, tra i 18 e i 29 anni.

L’occasione è offerta dall’adesione al bando per il Servizio civile universale, grazie al quale il Consorzio potrà ospitare 4 giovani su 4 progetti diversi. Uno di questi è Agliate Community, progetto di innovazione sociale e di rivitalizzazione della frazione agliatese. La base operativa sarà nello spazio polifunzionale di via Cavour 43. Tra le mansioni previste ci sono l’ideazione e gestione di laboratori culturali, attività educative e proposte per la comunità; l’organizzazione di eventi; la gestione di spazio compiti, spazio gioco e ricezione turistica; la documentazione, promozione e comunicazione delle attività di AgliateCommunity.

Il percorso avrà durata di un anno, con un carico di 25 ore settimanali (su 5 o 6 giorni) e un contributo economico mensile di 439,50 euro, come previsto dal bando per il Servizio Civile Universale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA