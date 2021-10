Carate, i ravioli di zucca con fonduta di strachitunt fanno volare Vincenzo Currenti al campionato nazionale Vincenzo Currenti, 16 anni, rappresenterà la Lombardia al campionato nazionale “Miglior Allievo Fic (Federazione italiana cuochi). È un alunno di In-Presa di Carate Brianza.

Vincenzo Currenti, 16 anni, studente al quarto anno formativo del corso di diploma di tecnico di cucina della società cooperativa sociale In-Presa di Carate rappresenterà la Lombardia al campionato nazionale “Miglior Allievo Fic (Federazione italiana cuochi, ndr.) ” che si terrà a Treviso il 9 novembre. Con i suoi ravioli di zucca con fonduta di strachitunt ha conquistato la giuria della rassegna “GranGusto di Lombardia” organizzata da Unione Cuochi Regione Lombardia, aggiudicandosi il primo gradino del podio. «Non mi aspettavo di vincere. Dedico questo piatto agli chef che mi hanno aiutato in questa sfida. Anche quando stavo per mollare loro mi hanno dato la forza per andare avanti», ha commentato Vincenzo, che ha un grande sogno nel cassetto: «Riuscire ad aprire una mia attività di ristorazione. Sicuramente inserirò nel menù anche i ravioli di zucca con fonduta di strachitunt». Una ricetta interamente ideata dal giovane studente e studiata fino all’ultimo dettaglio. «Ho realizzato questi ravioli di zucca con una doppia pasta: una semplice all’uovo e una con paprica e concentrato di pomodoro, per richiamare il colore della zucca. Come base ho inserito una fonduta di strachitunt, un formaggio simile al gorgonzola ma un po’ meno forte, e ho aggiunto della maggiorana, dei germogli di piselli e delle noci tostate per ravvivare il gusto - ha raccontato Vincenzo, soddisfatto del risultato raggiunto -. Ora il mio obiettivo è riuscire ad arrivare il più in alto possibile al campionato nazionale».

«Partecipare a questi concorsi ci offre la possibilità di permettere ai ragazzi di confrontarsi con chef che hanno canoni di professionalità molto alti, in grado di insegnare loro come comportarsi anche nei momenti di tensione. La gara essendo live ha costretto i ragazzi a comportarsi da professionisti in ogni fase del lavoro», ha commentato Chiara Frigeni, preside del Centro formazione professionale In-Presa di Carate Brianza.

