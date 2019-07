Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carate Brianza: i “bimbi di Chernobyl” ospiti in Italia visitati nella Pediatria dell’ospedale Patrizia Calzi, primario della Pediatria dell’Ospedale di Carate Brianza che lunedì ha effettuato gratuitamente uno screening esclusivo a favore di 9 bimbe e bimbi bielorussi, tutti tra gli 8 e i 12 anni. Si tratta dei giovanissimi ospiti del Comitato Chernobyl di Verano Brianza.

«Mi ha reso molto felice realizzare questo screening. Già normalmente ci prestiamo per aiuti di questo genere, inoltre è stato un modo per avvicinarci al territorio, facendo conoscere il nostro reparto». A parlare è la dottoressa Patrizia Calzi, primario della Pediatria dell’Ospedale di Carate Brianza che lunedì ha effettuato gratuitamente uno screening esclusivo a favore di 9 bimbe e bimbi bielorussi, tutti tra gli 8 e i 12 anni. Si tratta dei giovanissimi ospiti del Comitato Chernobyl di Verano Brianza, che per tutto il mese di luglio offre loro un periodo di vacanza terapeutico.

Lunedì 1 luglio, le visite sono state effettuate dalle 14 alle 17 e nel periodo di “attesa” i pazienti (affiancati dalla loro accompagnatrice e interprete) sono stati intrattenuti dai volontari di Abio. «Le visite, oltre che da me, sono state effettuate dal collega, dottor Ferruccio Torcasio. Non abbiamo rilevato problematiche particolari, solo a qualche bimbo abbiamo proposto esami di approfondimento non invasivi che potranno fare presso la nostra struttura». Al termine delle visite, il reparto ha consegnato ai bambini alcuni regali e «loro mi hanno dato una foto con le loro firme – dice Calzi -. Mi hanno commossa».

