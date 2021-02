Carate: ecco come sarà il nuovo centro anziani Pierino Aliverti In un video pubblicato dal sindaco Veggian il volto del futuro centro anziani Aliverti che prenderà il posto dell’ex Nostra Famiglia di Carate Brianza.

Un video rendering per vedere il volto trasformato dell’immobile comunale della ex Nostra Famiglia in via Riva: “Una nuova casa per il centro anziani Pierino Aliverti”. Il sindaco di Carate Luca Veggian ha pubblicato il contenuto sui canali social istituzionali sabato 20 febbraio, ringraziando l’architetto Stefano Fumagalli e dando un’immagine pubblica a quello che finora era stato solo un annuncio verbale. La struttura completamente rivoluzionata (sempre su un solo livello) non è la sola novità, perché nel progetto da circa 700mila euro a cui sta lavorando l’amministrazione comunale si prevede anche la realizzazione di nuove aree parcheggio che saranno a servizio del quartiere.

L’intenzione dell’esecutivo è di traslocare il centro anziani “Pierino Aliverti” dell’associazione “Vivere giovani insieme” dall’attuale sede di via Sauro nell’area di via Riva. «Un’ottima opportunità per una nuova sede più adeguata e comoda, che potrà ospitare anche altre associazioni caratesi», aveva già detto il sindaco annunciando la partecipazione del Comune a un bando regionale per la rigenerazione urbana.

