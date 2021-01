Carate e Verano: al via i lavori urgenti per la messa in sicurezza del Parco delle Fontanelle Partono lunedì 1 febbraio i lavori urgenti per la messa in sicurezza della roggia del Parco delle Fontanelle, sito sul territorio di Carate Brianza ma che in caso di maltempo diventa un problema per Verano Brianza.

Ci sarà la sistemazione della frana sulla sponda destra della roggia, che a poche decine di metri dalla veranese via Garibaldi è al momento la principale responsabile dei materiali che scendono in strada in caso di maltempo. Un secondo intervento riguarderà la realizzazione di un piccolo argine di contenimento a ridosso di via Garibaldi: si aggiungerà alle gabbie di ferro e sassi installate quest’estate dal Comune di Carate Brianza nella parte più bassa del parco, sopperendo in buona parte allo scivolamento di detriti e fango lungo sulla carreggiata del cosiddetto “rondò”; composto di sassi e rivestito di terra dovrebbe fermare anche il fango più sottile, lasciando andare verso il Lambro solamente l’acqua. Terzo e ultima opera di questo primo slot, sarà una piccola traversa sul fondo della roggia, per rallentarne il corso d’acqua.

Il tris di opere compone il pacchetto di interventi che, a fine settembre, la conferenza dei servizi aveva deciso di stralciare dal ben più ampio progetto definitivo-esecutivo per la riduzione del rischio idrogeologico nell’area verde caratese. Opera da circa 200mila euro, ha per ente attuatore il Parco regionale della Valle del Lambro ed è in buona parte coperta da fondi regionali; i più importanti lavori residui dovrebbero andare in cantiere nel giro di 2 o 3 mesi.

