Carate e Albiate: Carnevale via web. Sfilata fotografica virtuale e premiazione delle maschere L’idea è della comunità pastorale Spirito Santo di Carate e Albiate che per il prossimo 20 febbraio proporrà un appuntamento online con una sfilata virtuale

Quale festa migliore per cambiare veste, se non il Carnevale? La comunità pastorale Spirito Santo di Carate e Albiate la propone in modo inedito, ma comunque condita di allegria e creatività. Per sabato 20 febbraio, infatti, l’appuntamento è online alle 21, per una serata di festa e la premiazione delle maschere che parteciperanno alla sfilata fotografica.

Per aderire alla sfilata virtuale, basta preparare un costume o semplicemente una maschera, indossarli e farsi scattare una foto da inviare agli organizzatori entro venerdì sera. Le info operative per partecipare sono sul sito lagora.net, lo stesso su cui da sabato pomeriggio sarà visibile la sfilata fotografica. La voglia di divertirsi assieme nonostante la distanza si può giocare anche ai fornelli: usando un apposito QR Code - sempre dal sito dell’oratorio L’Agorà di Carate - sarà possibile caricare la ricetta di un buon dolce di Carnevale da condividere con tutti.

