Carate, chiuso per lavori l’ufficio postale di via Cantore: ecco le alternative L’ufficio postale di via General Cantore di Carate Brianza resterà chiuso nella giornata di venerdì 12 marzo per dei lavori infrastrutturali: ecco gli altri sportelli aperti nelle vicinanze.

Venerdì 12 marzo, l’ufficio postale di Carate Brianza, in via General Cantore 3, resterà chiuso al pubblico “per lavori infrastrutturali”. Gli utenti che avessero bisogno del servizio possono rivolgersi agli uffici di Seregno, in via Augusto Mariani 7, dalle 8.20 alle 19.05. In zona ci sono anche gli uffici postali di Verano Brianza, di Giussano, di Albiate e di Besana in Brianza. L’ufficio caratese tornerà regolarmente aperto sabato 13 marzo, nel consueto orario 8.20-12.35.

Negli ultimi mesi, i caratesi hanno evidenziato disservizi legati all’ufficio di Carate, in particolare per la presenza di costanti e lunghe code di attesa, per l’ingresso principale fuori uso e per il Postamat k.o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA