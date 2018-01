Carate, camion incastrato lungo il Lambro: lunghe code ad Agliate

La lunga coda di auto che si è formata in località Agliate (Foto by Foto Terraneo)

Un altro camion incastrato a Carate. Nei giorni in cui la Valassina è bloccata in direzione nord a causa di un tir ribaltato, un nuovo motivo di stress per gli automobilisti è giunto dall’autoarticolato rimasto bloccato ad Agliate, tra via All’isola e via Cavour. La lunghezza del mezzo di trasporto non gli ha permesso di svoltare lungo la strada che porta verso il centro di Caratee così è rimasto incastrato occupando con la sua lunghezza entrambi i sensi di marcia. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, già in sofferenza per la chiusura della Valassina. Dopo alcuni minuti, e senza l’utilizzo di una gru, il mezzo è riuscito a compiere la sua manovra, procedendo poi nel suo percorso. La lunga fila di auto in colonna ha così potuto riprendere, lentamente, la marcia.

Il mezzo rimasto incastrato

(Foto by Foto Terraneo)

