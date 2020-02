Carate Brianza: vendono generatori contraffatti, due denunce Due denunce per ricettazione e commercio di beni contraffatti. È il bilancio di un’operazione dei carabinieri a Carate Brianza: due uomini nel fine settimana hanno cercato di intercettare i clienti di un centro del fai da te per piazzare generatori elettrici contraffatti

Sono stati denunciati due uomini che nel fine settimana hanno cercato di intercettare i clienti di un centro del fai da te per piazzare generatori elettrici contraffatti. È successo sabato a Carate Brianza, nel parcheggio del Bricoman: i due, di 57 e 54 anni e già noti alle forze dell’ordine, avevano installato un punto vendita ambulante. In vendita a un prezzo vantaggioso macchinari marchiati Honda, del valore di mercato anche di 800 euro. In realtà il marchio erano finto. Sequestrati i tre generatori e denunciati i due per ricettazione e commercio di beni contraffatti.

Carate Brianza denunce venditori ambulanti di generatori elettrici

© RIPRODUZIONE RISERVATA