Carate Brianza: tre posti per il servizio civile nei settori assistenza o educazione

(Foto by Signorini Federica)

carate: municipio (Foto by Signorini Federica)

Anche per il 2022 il comune di Carate Brianza partecipa al Servizio civile universale mettendo a disposizione tre posti ai giovani della città nell’ambito di due progetti: “Insieme per superare la fragilità: solidarietà in Comune” nel settore assistenza e “Servizi educativi nelle Province di Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese” nel settore educazione.

Il Servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti e offre un contributo mensile, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze. Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare domanda di partecipazione online attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 26 Gennaio 2022.

