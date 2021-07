Carate Brianza, Terraneo: “In arrivo 10 pensiline per le fermate degli autobus” L’annuncio dell’assessore ai Lavori pubblici di Carate Brianza Alessandro Terraneo, in occasione dell’ultimo consiglio comunale: dieci nuove pensiline per gli autobus.

“Provvederemo al più presto al posizionamento di 10 pensiline per i bus”. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici di Carate Brianza Alessandro Terraneo, in occasione dell’ultimo consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione del Pd a firma di Giampiero Sirtori, che chiedeva all’esecutivo di installare una pensilina alla fermata capolinea di via Donizetti.

“Di recente è stata aggiudicata la fornitura di 5 impianti pubblicitari con schermi a Led da collocare nelle frazioni - ha spiegato l’assessore - Tale appalto prevede come miglioria proposta la fornitura e l’installazione di 10 pensiline per i bus: alcune andranno a sostituire quelle esistenti danneggiate e senza seduta, altre verranno collocate in alcuni punti dove sono posizionate le fermate della linea z232 Besana-Desio e Desio-Besana in cui è inclusa la fermata di via Donizetti, che funge anche come stazione di partenza della linea Carate-Desio”.

