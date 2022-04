Carate Brianza, temporale e fortissimo vento: tetto scoperchiato sfiora i negozi - FOTO E’ avvenuto in via Cusani venerdì 1 aprile in serata. Si tratta di uno degli effetti più evidenti del maltempo che ha coinvolto tutta la Brianza. Alberi e rami caduti a Carate, Seregno, Giussano e Seveso. Grandine e tanta pioggia. Vigili del fuoco al lavoro fino a notte fonda.

Un tetto scoperchiato a Carate, in via Cusani, che è terminato sulla strada rischiando di finire dentro alcuni negozi. E poi tanti alberi e rami caduti tra Carate (via Crivelli), Seregno (via Valassina e via Briantina), Giussano (via San Michele) e Seveso per il forte vento e una sassaiola di grandine. Oltre ovviamente all’acqua. Tanta. Sono alcuni degli effetti del violento temporale che venerdì 1 aprile in serata si è abbattuto sulla Brianza, interessando anche il Vimercatese e Monza. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono stati impegnati fino a tarda notte per mettere in sicurezza le strade e gli interventi sono tutt’altro che terminati. Dal Comando monzese dicono che a partire dalle 18:30 sono pervenute più di trenta richieste di intervento presso la sala operativa. La zona più colpita è stata quella Nord Occidentale: la maggior parte delle richieste di intervento, infatti sono pervenute dalla zona del Caratese. Le richieste di intervento sono state principalmente per alberi pericolanti (10 richieste) e per dissesto statico di elementi costruttivi (15 richieste).

La grandine caduta venerdì

