Carate Brianza spenderà quasi mezzo milione di euro per curare le piante della città Mezzo milione di euro per la manutenzione del patrimonio arboreo di Arcore dei prossimi anni: lo stanziamento è stato deciso dalla giunta Veggian a Carate Brianza.

Un piano per la manutenzione del patrimonio arboreo da quasi mezzo milione di euro, che prevede interventi per il triennio 2021-2024, di cui 450mila per le potature e la messa in sicurezza delle piante, 30mila euro destinati al parco di Villa Cusani, e 15mila euro per il giardino in memoria delle vittime del Covid. La Giunta Veggian lo scorso giovedì ha dato il via libera a un importante piano di interventi, redatto da Paolo Lippi, agronomo incaricato dal Comune, dopo un’attenta e articolata analisi di tutto il patrimonio arboreo della città, con la catalogazione di 4.400 alberi, oltre a tutte le aree boschive del territorio.

«È un piano importante. Invece di inseguire l’emergenza, vogliamo puntare sulla prevenzione, per questo abbiamo cambiato metodo, chiedendo all’agronomo di mappare e catalogare una ad una tutte le essenze e le aree boschive della città, al fine di fare un’analisi attenta, ragionata e studiata - ha spiegato il sindaco Luca Veggian -. Le cifre del piano sono molto differenti rispetto al passato, soprattutto rispetto a quelle stanziate dalle precedenti amministrazioni, che erano solite destinare a questo piano una cifra bassissima, che sicuramente non bastava per garantire la sicurezza. Noi abbiamo più che raddoppiato, forse anche triplicato, le risorse. Già nel primo anno (tra novembre e marzo) sono previsti oltre 200 interventi per oltre 130mila euro, che riguarderanno diversi ambiti, dalla sistemazione dei filari, ad interventi mirati presso le proprietà pubbliche, quindi anche all’intero delle nostre scuole, dove non venivano fatti interventi da molto tempo».

«È un piano molto diverso rispetto a quelli che sono stati fatti in precedenza, perché ha una concezione diversa», ha aggiunto l’assessore Fabio Cesana. « Un’importante novità riguarda lo stanziamento di risorse destinate al patrimonio arboreo della Villa Cusani: 30mila euro. Anche in questo caso si opererà in base alle priorità: verrà fatto un censimento dello stato delle piante e poi si deciderà come procedere» continua Cesana.

Entrando nel merito del programma del piano, Cesana ha poi spiegato che «nel primo anno si procederà con gli interventi più urgenti a cui è stata data la priorità». «Per gli anni successivi, invece, la somma stanziata è di circa 130mila euro all’anno. Il piano di potature inizierà verso inizio dicembre, dopo l’affidamento dei lavori. L’indirizzo che ha dato questa amministrazione è molto chiaro. Si investe sul patrimonio verde. Nonostante spesso veniamo accusati di essere dei cementificatori, la realtà è che questa amministrazione in tre anni sta portando avanti un progetto di riforestazione e di cura dell’ambiente che mai prima d’ora era stato fatto a Carate», ha concluso l’assessore.

