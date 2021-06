Carate Brianza, rissa nella notte: soccorso un 24enne ferito Un 24enne con una profonda ferita alla coscia è stato soccorso alle 3 di notte di sabato 26 giugno: è successo in una rissa a Carate Brianza.

Sono dovuti intervenire i carabinieri nel corso della notte a Carate Brianza per le conseguenze di una rissa. Tutto è successo dopo le 3 di sabato 26 giugno, quando l’Areu, il servizio di emergenza sanitaria, è dovuto intervenire in via della Valle, la strada che affianca la Valassina e passa vicino al Polaris studios. I soccorritori hanno trasferito in ospedale un uomo di 24 anni al quale è stata riscontrata, oltre a contusioni al volto, una ferita “penetrante” alla coscia. La vittima della ferita è stata portata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

