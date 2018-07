Carate Brianza: residenti allarmati dall’odore nell’aria, vigili del fuoco alla Cosmelux Vigili del fuoco di nuovo a Carate Brianza mercoledì sera e di nuovo nel quartiere in cui erano intervenuti sabato pomeriggio per un incendio alla Cosmelux di via Rivera. Residenti allarmati da un forte odore nell’aria.

Vigili del fuoco di nuovo a Carate Brianza mercoledì sera e di nuovo nel quartiere in cui erano intervenuti sabato pomeriggio per un incendio alla Cosmelux di via Rivera. E proprio dalla ditta che si occupa di laccatura e della metallizzazione di materie plastiche sembra provenisse l’odore che ha messo in allarme i residenti tanto da convincerli a chiamare i soccorsi.



Carate Brianza vigili del fuoco Cosmelux bis mercoledì sera

(Foto by Edoardo Terraneo)

Un odore di sostanze chimiche avvertito in tutto il complesso di via Ambrosoli, via King e via Rivera. I vigili del fuoco di Carate, di Milano col nucleo Nbcr e ambulanza si sono quindi portati sul posto dopo le 21.30 e hanno cominciato a cercare l’origine: poco prima di mezzanotte avrebbero individuato l’origine in alcuni bidoni all’esterno di un capannone della Cosmelux con scarti di produzione. Sul posto sono arrivati i titolari, allertata anche l’Arpa per le verifiche.

