Rami spezzati a Costa Lambro, vigili del fuoco in azione (Foto by Edoardo Terraneo)

Carate Brianza: rami spezzati dal maltempo, vigili del fuoco a Costa Lambro Domenica mattina di lavoro per i vigili del fuoco di Carate Brianza chiamati a intervenire a Costa Lambro per alcuni rami spezzati e pericolanti dei pini marittimi lungo via Cadorna.

Domenica mattina di lavoro per i vigili del fuoco di Carate Brianza chiamati a intervenire a Costa Lambro per alcuni rami dei pini marittimi lungo via Cadorna. Si sono spezzati a causa del maltempo, alcuni sono caduti sulla strada e altri sono rimasti pericolosamente in bilico. I primi a intervenire sono stati i dipendenti comunali che hanno messo in sicurezza la strada, poi i pompieri con l’autoscala per rimuovere i rami pericolanti.



Rami spezzati a Costa Lambro, vigili del fuoco in azione

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA