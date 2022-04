Carate Brianza: proroga a fine settembre per l’occupazione di suolo pubblico di bar e ristoranti L’amministrazione comunale di Carate Brianza ha stabilito di prorogare fino al 30 settembre l’utilizzo, in forma gratuita, di spazi pubblici da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande della città.

L’amministrazione comunale di Carate Brianza, nell’ottica di supportare ancora la ripresa del commercio, dell’artigianato e delle attività economiche, maggiormente penalizzate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 prima e dal caro bollette poi, ha stabilito di prorogare fino al 30 settembre l’utilizzo, in forma gratuita, di spazi pubblici da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande della città.

Questo provvedimento, che ha già ricevuto una buona partecipazione da parte degli esercenti, non costerà nulla alle casse comunali. Gli esercizi pubblici, che intendessero, quindi, proseguire con l’occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno comunicarlo utilizzando la modulistica “rinnovo occupazione suolo pubblico”. Per le nuove occupazioni o per l’ampliamento di quelle già rilasciate sarà necessario utilizzare, invece, la modulistica indicata come “richiesta occupazione suolo pubblico”. Sul sito del Comune, oltre ai moduli, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per poter partecipare all’iniziativa.

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

