Carate Brianza: premiati 23 atleti e 14 società sportive

Quattrodici società e ventitré atleti premiati dal Comune di Carate Brianza nell’appuntamento di fine anno. La sala consiliare ha ospitato domenica i partecipanti al bando annuale dedicato alle Associazioni, Enti, Società Sportive ed Atleti per l’anno 2020. Sono 16.500 euro i fondi stanziati dall’amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze delle associazioni che operano nel settore sportivo. Rispetto al 2019 è stato erogato un aumento di risorse di circa il 50%. Le associazioni sportive caratesi hanno ricevuto un contributo comunale che va da 300 a 1.400 euro.

I premiati sono Giorgia Ratti e Simone Ratti dell’Asd Pro Carate, Sabrina Beretta di Us Volalto Onlus, Mattia Carminati e Davide Maconi di Ni-Ten Ryu Karate Brianza, Giorgio Ranieri e Marco Castelli di Asdo Gso Costa Lambro, Francesca Bianchi e Rebecca Dell’Oro della Asd Daini, Dario Dell’Orto e Claudio Villa del Cai, Samuele Citterio, Luca Mori, Anna Bertacco, Sara Corbetta della Asd Agliatese, Carlotta Viganò e Gaia Colciago della scuola Isadora Duncan, Viola Breveglieri e Filippo Canova della Asd Vang Dao Duong, Andrea Colombo e Francesco Spina del Circolo Tennis, Luca Villa e Riccardo Muneratti della Pallacanestro Masters e le società Piccoli Diavoli 3 Ruote, Asd Gso Agorà, Asd Wa Yu Kai Karate Brianza.

«Come amministrazione comunale abbiamo da sempre puntato in modo preciso e puntale sullo sport. Lo facciamo con un importante lavoro che portiamo avanti sulle strutture sportive e sulla loro completa riqualificazione ma allo stesso modo anche con le nostre società sportive perché sono importante veicolo di valori quali la socializzazione, del senso del dovere e dell’educazione al rispetto degli altri e delle regole oltre che della capacità di sacrificio - ha spiegato Eleonora Frigerio, assessore allo Sport e alle associazioni sportive - Quest’anno la pandemia ha avuto effetti devastanti su tutti e ci è sembrato giusto rispondere a questo bisogno. Vogliamo essere certi che, passata questa emergenza, le nostre associazioni siano tutte presenti e pronte a ricominciare, non vogliamo che nessuno si perda i rimanga indietro».

Ricominciare da protagonisti, come ha sottolineato il sindaco Luca Veggian: «Premiamo l’eccellenza sportiva caratese. Il motivo è semplice, siamo fortemente convinti che lo sport, con i suoi benefici per la salute e i suoi valori educativi, rappresenterà un’attività fondamentale per ripartire al termine dell’emergenza sanitaria. A Carate è presente una realtà associazionistica anche sportiva di prim’ordine, una ricchezza immensa per il nostro paese e per questo motivo vogliamo essere vicini a società, tecnici, atleti ed a tutti coloro che quotidianamente sono sui campi da gioco per permettere ai nostri giovani e a tutti noi di apprendere con costanza, determinazione e passione i valori sani del mondo sportivo, in attesa di tornare alla normalità».

