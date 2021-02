Carate Brianza: l’omaggio della street art al medico Carlo Vergani C’è anche Carlo Vergani tra i medici che hanno fatto grande il Policlinico di Milano: ed è così che il luminare di Carate Brianza è stato ritratto dagli street artist sul cantiere dell’ospedale.

Carlo Vergani (1938-2020). “Esponente di spicco della moderna geriatria in Italia”. La piccola didascalia spicca sul fondo in cui il profilo del professore, di Carate Brianza, è definito dai toni del nero e dell’amaranto. Un omaggio artistico al grande medico, a cui è dedicato uno dei 75 ritratti che hanno reinventato - con la street art degli OrticaNoodles - il cantiere del Nuovo Policlinico. L’esposizione a cielo aperto al Policlinico di Milano, che circonda il cantiere da 23mila metri quadri tramite pannelli trasformati dall’arte e installati sulle cesate, raduna i maggiori “testimonial” della storia della medicina e della beneficenza milanese. Gli urban artist hanno dipinto i personaggi che hanno fatto grande l’Ospedale Maggiore negli ultimi 600 anni, da Pietro Carcano (1559-1624), benefattore e considerato tra i fondatori della Ca’ Granda, fino a Vergani, sconfitto nel 2020 dal Covid.

Il medico caratese è stato punto di riferimento per la clinica e ricerca geriatrica a livello internazionale, luminare studioso della “nuova longevità”. Il suo contributo non fu solo scientifico e clinico, ma anche fattivo: riuscì a radunare tanti pazienti e imprenditori per sostenere la ristrutturazione della Divisione di Geriatria del Policlinico di Milano, della quale per tanti anni è stato direttore.

«I ritratti sulle cesate quindi sono un vero e proprio ’ponte’ tra il vecchio e il nuovo: vogliono essere uno stimolo in più per raccontare le radici della Ca’ Granda, e ricordare a tutti che questo grande Ospedale è tale perché è stato creato, promosso, protetto e finanziato da grandi donne e da grandi uomini - sottolinea Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano, in un comunicato stampa -. Quando il Nuovo Policlinico sarà terminato, questi stessi pannelli e ritratti saranno esposti nella futura struttura, per rafforzare lo stretto legame tra passato e futuro che ci ha sempre caratterizzato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA