Carate Brianza, lo street food premiato dall’affluenza

Lo street food piace. Soprattutto se si può scegliere tra tante proposte e se è una delle prime occasioni per divertirsi in compagnia dopo l’ultimo anno e mezzo di pandemia. A raccontare che il cibo di strada piace ai caratesi è il successo registrato dal Festival dello street food e dello gnocco fritto organizzato da Tipico eventi con il patrocinio del comune di Carate Brianza lo scorso weekend in piazza Caduti per la Libertà.

“Abbiamo avuto un buon riscontro da parte dei cittadini nonostante il tempo non sia stato completamente dalla nostra parte. La kermesse ha comunque richiamato centinaia di persone quindi abbiamo registrato una buona affluenza”, ha commentato Matteo Redaelli, tra i fondatori dell’azienda comasca Tipico eventi.

