Carate Brianza: lite per la minimoto, bastonata a un 27enne che finisce all’ospedale

Lite per futili motivi nei pressi di un parco pubblico con un 27enne ferito con un bastone domenica 27 marzo attorno alle 17.15 a Carate Brianza. I fatti sono avvenuti in via Mosè Bianchi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione dell’Arma di Verano Brianza il violento litigio sarebbe scoppiato tra un brianzolo 41enne, che era a passeggio con il proprio cane, e un cittadino ucraino 27enne. Quest’ultimo, in sella a una minimoto, avrebbe effettuato ripetuti passaggi nei pressi del parco dove erano presenti altre persone a passeggio con cani e dei bambini. Il 41enne è quindi intervenuto e il 35enne l’avrebbe minacciato, così che il primo, forse sentendosi in pericolo, l’avrebbe colpito con un bastone.

Il 27enne è stato soccorso da personale inviato dal 118 e trasportato in gravi condizioni, codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza da dove - dicono i carabinieri - si sarebbe allontanato nel corso della serata.

