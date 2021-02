Carate Brianza: lavori all’acquedotto, due giorni di chiusura per via Sant’Ambrogio

Due giorni di lavori in corso a Carate Brianza in via Sant’Ambrogio

Per l’acquedotto da rimettere in sesto, due giorni di strada sbarrata. Martedì 16 e mercoledì 17 febbraio, resta interdetta al transito via Sant’Ambrogio a Carate Brianza.

L’intervento realizzato dalla ditta Bruno spa per conto di BrianzAcque è necessario per eseguire la riparazione di alcune perdite. Di conseguenza, nei 2 giorni segnalati dalle 9 alle 16 - e comunque fino al termine dei lavori - un’ordinanza della polizia locale istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito ai veicoli lungo la via in questione (tratto compreso tra via San Giuseppe e via Manzoni), l’obbligo di svolta a sinistra nel proseguimento di via Sant’Ambrogio. Cambia anche il senso di marcia di via Manzoni, con obbligo di svolta a destra in via Sant’Ambrogio e limite di velocità a 10 chilometri orari.

BrianzAcque ha già realizzato su altre vie del territorio comunale, in gennaio, interventi per fermare perdite occulte. A Costa Lambro era all’opera per estendere la rete idrica.

