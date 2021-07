Carate Brianza, lavori alla rete fognaria in via Cavour: viabilità modificata in tre Comuni Da lunedì 12 luglio Brianzacque dovrà operare alcuni importanti lavori di rifacimento ed estensione del tratto di rete fognaria. Lavori che modificheranno la viabilità in via Cavour e vie limitrofe.

L’amministrazione comunale di Carate Brianza ha reso noto, con un comunicato stampa, che da lunedì 12 luglio, la società Brianzacque dovrà operare alcuni importanti lavori di rifacimento ed estensione del tratto di rete fognaria. Lavori che modificheranno la viabilità in via Cavour e vie limitrofe.

Nello specifico, via Cavour sarà chiusa al traffico veicolare in prossimità del numero civico 57 con un preavviso di strada chiusa posizionato nel Comune di Briosco e deviazione in corrispondenza dell’intersezione con la via Montello (per i veicoli provenienti da Briosco e Vergo Zoccorino). Con preavviso di strada chiusa e conseguente deviazione da via Crivelli per i veicoli provenienti: dal centro di Carate Brianza posizionato all’inizio di via Milite Ignoto e all’intersezione con via Viganò.

Sarà invece posizionato nella frazione di Agliate, e nel Comune di Verano Brianza per i veicoli diretti verso Briosco e Vergo Zoccorino.

Durante la prima fase dei lavori la viabilità tra la via Trento e Trieste con la via Crivelli verrà gestita da un semaforo. Via Calvi sarà totalmente chiusa al traffico veicolare, con preavviso di strada chiusa in corrispondenza dell’intersezione con la via Volta. Gli abitanti di Agliate, infatti, non potranno raggiungere la frazione provenendo da Briosco.

Di conseguenza dovranno accedere dalla via Milite Ignoto. Gli abitanti di Realdino, con via Calvi chiusa al transito, dovranno procedere obbligatoriamente in direzione via Volta. I tempi semaforici posizionati all’intersezione con via Crivelli, per i veicoli in transito in via Trento e Trieste in entrata e in uscita da Carate, creeranno inevitabilmente code e dilateranno i tempi di attesa. Per questo motivo l’amministrazione comunale si scusa anticipatamente per i disagi, assicurando che saranno ridotti al minimo per quanto riguarda l’aspetto temporale. Da venerdì 23 luglio a venerdì 13 agosto i lavori si sposteranno poi verso l’intersezione di via Cavour con la via Pasubio.

Permarrà la chiusura al traffico veicolare in via Cavour, con preavviso di strada chiusa posizionato nel Comune di Briosco e deviazione verso Vergo Zoccorino. Sarà presente un preavviso di strada chiusa per i veicoli provenienti dal centro di Carate Brianza posizionato all’inizio di via Milite Ignoto e all’intersezione con via Viganò e nel comune di Verano Brianza per i veicoli diretti a Briosco e Vergo Zoccorino.

