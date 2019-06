Carate Brianza: l’auto prende fuoco all’improvviso, paura in via King Una Mercedes completamente distrutta dalle fiamme che sono divampate dal vano motore all’improvviso per poi investire l’abitacolo: nessun ferito ma tanta paura a Carate Brianza.

Stava semplicemente viaggiando sulla sua Mercedes ML a Carate Brianza e percorreva via Martin Luther King, in direzione del centro comunale quando, all’improvviso, il mezzo ha preso fuoco all’angolo con via Rivera: paura per un guidatore che ha visto divampare le fiamme prima dal vano motore e quindi anche all’interno dell’abitacolo a partire dalla zona dei sedili anteriori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa di Carate e una di Seregno, che hanno avuto la meglio sulle fiamme in venti minuti. L’uomo alla guida della Mercedes, a parte lo spavento, non ha riportato ferite.

La Mercedes che si è incendiata a Carate Brianza

(Foto by Edoardo Terraneo)

