Carate Brianza: intervento in via Cusani per la lamiera di un tetto pericolante Via Cusani chiusa nel centro di Carate Brianza nel pomeriggio del 4 febbraio per una porzione di lamiera pericolante sollevata dal vento dal tetto di un condominio.

Soccorsi nel centro di Carate Brianza nel pomeriggio del 4 febbraio per una porzione di lamiera pericolante sollevata dal vento dal tetto di un condominio di via Cusani. La strada nei pressi del municipio e del comando di polizia locale è stata chiusa per sicurezza al passaggio di auto, mezzi pubblici e pedoni. Sul posto i vigili del fuoco di Carate Brianza con l’autoscala e l’autopompa e i vigili.

