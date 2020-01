Carate Brianza: incendio in un vivaio, danni ingenti Vigili del fuoco in via della Valle a Carate Brianza nella notte per l’incendio che ha divorato un vivaio. Fiamme alte e danni ingenti.

Fiamme alte nella notte tra sabato e domenica in via della Valle a Carate Brianza. Un incendio ha pesantemente danneggiato le strutture di un vivaio, le serre e il deposito. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza, sul posto l’autopompa e autobotte di Carate Brianza, l’autopompa di Seregno e l’autobotte di Bovisio Masciago. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diverse ore per mettere in sicurezza la zona. Intervenuti anche i carabinieri. Indagini sulle cause.

Carate Brianza incendio vivaio via della Valle

(Foto by Edoardo Terraneo)

Carate Brianza incendio vivaio situazione domenica mattina

(Foto by Edoardo Terraneo)

