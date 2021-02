Carate Brianza illumina gli attraversamenti pedonali Via ai lavori per illuminare e rendere più sicuri alcuni attraversamenti pedonali di Carate Brianza: gli interventi nelle vie Milano, XXV Aprile e Donizetti.

E luce sarà sugli attraversamenti pedonali. Partiranno lunedì 22 febbraio i lavori per la posa dell’illuminazione pubblica in corrispondenza di alcuni attraversamenti pedonali a Carate Brianza. In particolare lungo le vie Milano, XXV Aprile e Donizetti. La polizia locale ha emesso un’ordinanza per la chiusura di marciapiede e il restringimento della carreggiata con senso unico alternato, limitatamente alla durata dei lavori e all’area di cantiere. L’ordinanza ha valenza fino a 31 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA