Carate Brianza, il rimpasto di giunta entro fine mese. Veggian: «Non abbiamo deciso chi prenderà il posto di Frigerio e Terraneo» Slitta almeno a fine mese il rimpasto di giunta a Carate Brianza. Dopo la defenestrazione degli assessori Frigerio e Terraneo, il sindaco Veggian ha detto: «Non abbiamo ancora deciso chi prenderà il loro posto».

Il rimpasto di giunta verrà fatto entro fine mese. Dopo il licenziamento dell’assessora Eleonora Frigerio - con deleghe in materia Bilancio e programmazione, Tributi, Economato, Ambiente, Commercio, Attività produttive, Sport e personale - sfiduciata dallo stesso sindaco a metà luglio, e le dimissioni dell’assessore Alessandro Terraneo - cui erano affidate le deleghe ai Lavori pubblici, Protezione civile, Trasporti e Frazioni -, apertamente sfiduciato a inizio giugno dal suo partito (la Lega), la giunta Veggian da oltre un mese ha perso ben due assessori.

«La nuova squadra verrà ufficializzata nelle prossime settimane. Non abbiamo ancora deciso chi prenderà il posto dei due assessori. Non ci siamo ancora riuniti per discutere di questo argomento», ha dichiarato il primo cittadino Luca Veggian. Fino ad allora le deleghe dei due assessori continueranno a restare in capo al sindaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA