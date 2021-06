Carate, successo per il mercatino estivo di In-Presa (Foto by Jennifer Caspani)

Carate Brianza: il mercato estivo di In-Presa fa il tutto esaurito, venduti i prodotti realizzati durante l’anno scolastico Un grande successo per il tradizionale mercatino estivo di In-Presa a Carate Brianza: venduti tutti i prodotti realizzati durante l’intero anno scolastico e buona affluenza.

È tornato il tradizionale mercatino estivo di In-Presa a Carate Brianza, ed è stato un grande successo. Allestito alla pasticceria didattica “Il Buono di In-Presa”, in piazza Risorgimento 1, nei giorni venerdì 18 e sabato 19 giugno, ha registrato il tutto esaurito.

“Siamo riusciti a vendere tutti i prodotti che hanno realizzato le ragazze durante l’intero anno scolastico e abbiamo registrato una buona affluenza”, hanno raccontato gli organizzatori dell’iniziativa legata ai laboratori formativi di orientamento “In gioco” e i laboratori professionalizzanti “La Clèr” che coinvolgono i ragazzi in un percorso formativo orientato al lavoro.

Tanti i prodotti artigianali in vendita, realizzati a mano dai ragazzi sotto la guida dei maestri della cooperativa sociale: le borse, gli accessori per capelli, i grembiuli retrò, i bracciali in tessuto di tanti colori, le pochette per l’estate, le conserve con le verdure del nostro orto e tante cose belle e buone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA