Carate Brianza, il Comune vuole allargare via Colombo e ripaga il muro dell’oratorio da demolire (con 55mila euro) Demolire il muro dell’oratorio di Carate Brianza per allargare via Amedeo Colombo: è questo il progetto del Comune che ha destinato al piano 55mila euro.

Cinquantacinque mila euro. È la somma finanziata dall’amministrazione caratese per procedere al rifacimento in posizione arretrata del muro di cinta su via Amedeo Colombo dell’oratorio “L’Agorà”. L’intervento consentirà l’allargamento della strada regalando spazio ai posteggi per le auto in via Amedeo Colombo. Una determina del 12 gennaio a firma del responsabile del settore urbanistica ha dato infatti attuazione a quanto stabilito da una delibera della giunta del 16 dicembre, assegnando alla parrocchia dei Santi Ambrogio e Simpliciano un ulteriore contributo di 36.528 euro per procedere al rifacimento del muro di cinta dell’oratorio. La somma si va ad aggiungere ai due precedenti contributi di 10mila e 8.500 euro finanziati dall’amministrazione per l’intervento in oggetto nel 2019 e nel 2020.

Il contributo comunale fa seguito alle norme per la realizzazione degli edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi che obbligano le amministrazioni a corrispondere una quota non inferiore all’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi l’anno precedente a quello di assegnazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA