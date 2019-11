Carate Brianza: fiori al distaccamento per i vigili del fuoco morti ad Alessandria Un biglietto e un mazzo di fiori sono stati lasciati nella mattina di martedì 5 novembre davanti al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Carate Brianza in memoria dei tre colleghi morti nella notte in provincia di Alessandria

“Non si può morire così”. Un biglietto e un mazzo di fiori sono stati lasciati nella mattina di martedì 5 novembre davanti al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Carate Brianza in memoria dei tre colleghi morti nella notte in provincia di Alessandria nell’esplosione di una cascina disabitata.

“Dolore e riconoscenza nel biglietto che accompagna i fiori: “So che le parole sono poca cosa in momenti come questi, ma il mio cuore è con voi. Grazie per il lavoro svolto senza mai un lamento. Non si può morire così, con tanto affetto”.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire le cause dell’esplosione. Non è escluso che sia di origine dolosa.

IL VIDEO DELLA RICOGNIZIONE AEREA

Alessandria esplosione vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA