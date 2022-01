Carate Brianza, droga nelle mutande e guida sotto l’effetto di stupefacenti: un arresto e una denuncia Sono finiti nei guai due ragazzi brianzoli fermati dai carabinieri nei giorni scorsi a Carate Brianza: un 19enne arrestato per possesso di droga nascosta anche nelle mutande, denunciato l’amico di 28 anni.

Musica ad alto volume, finestrini abbassati nonostante il freddo intenso e poi un persistente odore di marijuana che usciva dall’abitacolo dell’auto fermata qualche giorno fa per un controllo dai carabinieri a Carate Brianza, in viale Brianza. I militari del locale comando stazione quando hanno incrociato la Fiat Punto con a bordo due giovani l’hanno fatta accostare a bordo strada. Nel chiedere i documenti agli occupanti hanno subito sentito un fortissimo odore di marijuana. Una volta in caserma sono stati identificati un 28enne, che da qualche mese aveva ultimato la misura dell’affidamento in prova per guida sotto l’effetto di stupefacenti, e un ragazzo di 19 anni, entrambi caratesi.

Attraverso una perquisizione personale e all’auto sono stati rinvenuti e sequestrati a carico del 19enne cinque involucri in cellophane contenente complessivamente oltre 70 grammi di hashish, 355 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio e un bilancino di precisione che aveva nascosto nei vestiti, buona parte dello stupefacente - dicono i militari - anche all’interno delle mutande.

Successivamente, a casa dello stesso soggetto sono stati trovati altri cinque involucri con 48,5 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari fino all’udienza che ha convalidato l’operato dei militari.

Per il 28enne è invece scattata una denuncia con ritiro della patente dopo essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la rilevazione dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti al volante.

